Le salon de la Silver économie va animer le prieuré des Bénédictins jeudi 21 et vendredi 22 septembre. Habitat, innovations technologiques, aide à domicile, autonomie et bien d’autres domaines seront abordés autour de conférences, débats, zooms métiers, tables rondes et ateliers.

À cette occasion, une bourse de l’emploi sera organisée avec 28 emplois à pourvoir dont 14 CDI. Ce sont 13 employeurs différents qui seront présents, le tout, mis en place par Pôle Emploi. Il faudra se rendre dans les couloirs de la mairie de La Réole pour postuler, en pensant à amener son CV.

Les offres