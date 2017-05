Situé à Bommes, sur une croupe, le château de Rayne-Vigneau, nouvellement acquis par le groupe Trésor du Patrimoine, se révèle dans un ouvrage illustré par François Poincet et écrit par Sylvie Bonin. « J’ai voulu ce livre comme un voyage initiatique au fil de l’histoire du château de Rayne-Vigneau et des saisons de la vigne, une invitation à la dégustation de ses vins si uniques, et un hommage à tous ceux, qui depuis cinq siècles, ont travaillé à sa grandeur et à son excellence » confie Derek Rémy Smith, président du groupe Trésor du Patrimoine.

Une flânerie passionnante et sensuelle.

Ce livre est l’occasion d’une flânerie passionnante et sensuelle dans les rangs de vignes et au chai, une promesse d’échange avec les femmes et les hommes qui font ce vin.

Anecdotes

Tous les vins les plus précieux ne prennent leur vraie valeur que par le partage, l’échange de mots et d’expériences et souvent il y a transmission de ces histoires au fil des générations. Le livre raconte ces anecdotes, ces hasards, ces personnages qui se sont effacés derrière ce qu’ils ont façonné, le meilleur vin liquoreux du monde en 1867.

Le livre recèle aussi de plein d’idées à goûter, à sentir, à concocter en tutoyant les recettes de Marc Haeberlin, chef triplement étoilé qui a accepté d’imaginer des mets inspirés par le vin du château. Des découvertes surprenantes attendent le lecteur.

C. B.

Livre est à la vente au château au prix de 39€.