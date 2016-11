Langon Shakita recherche un modèle féminin pour un concours

Shakita Yusuf, 22 ans, a remporté l’an dernier le concours Creativ’Team organisé par La Bioesthétique à La Rochelle et a été désignée meilleur jeune talent créateur coiffeur d’Aquitaine.

1,70 m minimum, taille mannequin

Elle travaille depuis quatre ans au salon de coiffure beauté Céline Millas, place du Général de Gaulle à Langon. Et Céline Millas l’encourage à poursuivre sur sa lancée créative avec un nouveau concours, international cette fois : le Beauty Stylist Award 2017 qui se déroulera à Paris du 11 au 13 décembre.

« L’année dernière, je devais créer une coiffure et une robe. Cette fois il s’agit de créer une transformation coupe et couleur dans des tons chauds », nous explique Shakita. « C’est un concours plus professionnel, plus expert ».

Il est organisé par la Société Française de la Bioesthétique.

Shakita recherche un modèle féminin, « à l’allure taille mannequin », à savoir 1,70 m minimum, aux cheveux blonds de préférence.

Contact : Shakita Yusuf au salon Céline Millas, 20 place du Général-de- Gaulle à Langon. Tél. : 05.56.76.28.59.

L’article complet est à lire dans Le Républicain du 24 novembre, actuellement en kisoque, ou en version numérique ici.