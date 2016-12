Session de rattrapage pour Lormont, Blaye et le RCBA

En Fédérale 2, dans la poule 8, le RC Bassin d’Arcachon compte deux matchs en retard mais ça ne se voit pas beaucoup au classement. Dauphin d’Orthez, l’équipe girondine n’est qu’à quatre points du leader avec deux matchs en moins. Ce dimanche 4 décembre, à Gimont (15h30), les joueurs de Vincent Manta vont rattraper la septième journée et pourraient récupérer le fauteuil de leader en cas de succès. Dans la même poule, Lormont doit aussi rattraper la septième journée mais les enjeux ne sont pas les mêmes. A Aire-sur-Adour, ce dimanche (15h30), les joueurs de Julien Méret affrontent l’avant-dernier de la poule. En cas de victoire là-bas, les Lormontais relégueraient leur adversaire du jour à au moins neuf points et feraient une excellente opération dans la course au maintien. Ou si on regarde vers le haut, ils se replaceraient à la sixième place, qualificative pour les barrages vers les phases finales. Enfin, en Fédérale 3, un troisième club du comité Côte d’Argent rattrape le temps perdu. Ou va essayer du moins. En effet, la lanterne rouge Blaye reçoit l’avant-dernier Sarlat sur sa pelouse (15h). Malheur au vaincu donc sur ce match en retard de la huitième journée.