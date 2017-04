On connaît désormais les huit clubs de série qualifiés les 22 et 23 avril, au stade Sainte-Germaine du Bouscat, pour les finales du comité Côte d’Argent.

1ère série

Sans surprise, on retrouvera le RC Cubzaguais et le RC Lège-Cap-Ferret en finale. Les deux équipes remettent le couvert après s’être déjà affrontées en 2e série, en 2016, à ce stade de la compétition. Lors de cette finale, les Cubzaguais avaient dû attendre les dix dernières minutes pour faire basculer le match grâce à un essai de Bolaitamana (15-13). Les joueurs du Bassin d’Arcachon n’étaient pas favoris de cette rencontre et ils avaient frôlé l’exploit, avec beaucoup de courage et d’abnégation. Cette finale de 1ère série s’annonce de la même manière, avec des Cubzaguais favoris et des Ferret-Capiens survoltés. Pour rappel, ces derniers avaient déjà battu les hommes de Patrick Lalanne à l’aller, lors de la phase régulière. Une performance qu’ils espèrent renouveler.

2e série

En 2e série, le Stade Bordelais ASPTT et Biganos XV ont confirmé leur performance du match aller. Au retour, les deux équipes ont éliminé respectivement l’Entente Bruges-Blanquefort et l’UA Cadillac. Sur leur pelouse, à Sainte-Germaine, les Bordelais auront à cœur de briller mais les Boïens ont terminé la phase régulière devant eux, grâce notamment à une large victoire (38-20) le 5 mars dernier, sur leur pelouse. La partie s’annonce donc des plus équilibrées.

3e série

Comme en 2016, La Brède et Cazaux se retrouvent en finale de 3e série. La saison dernière, Cérantola avait condamné des Brédois en perte de vitesse lors de la seconde période. Ces derniers veulent prendre leur revanche, après avoir facilement éliminé Galgon en demi-finale. De leur côté, les Cazalins n’ont pas tremblé face à l’AS Cénac-Latresne.

4e série

Si le CAC Grignols a résisté à l’Entente Ambarès Saint-Loubès en s’inclinant d’un petit point lors du match retour (25-24), le RC Sainte-Eulalie-en-Born n’a pas réussi à conserver son avantage du match aller et a craqué sur la pelouse de Pessac Alouette (17-6). On aura donc le droit à une finale entre Grignols et Pessac Alouette en 4e série.