La Réole Série de vols de pots catalytiques

Les brigades de gendarmerie de La Réole, Créon et Podensac ont reçu plusieurs plaintes suite à des vols de pots catalytiques sur des véhicules en stationnement sur la voie publique.

Il s’agit d’équipes de voleurs « bien structurées » indiquent les gendarmes qui appellent les propriétaires de véhicules à la vigilance.

« Ce qui intéresse les voleurs de pots catalytiques – obligatoires sur toutes les voitures neuves depuis 1993 -, ce sont les quelques grammes de métaux précieux contenus dans ces pots qui sont destinés à filtrer les gaz d’échappement les plus toxiques. Palladium, rhodium, platine et même or s’y trouvent en quantité infime mais le cours de ces métaux a fait «sauter le pas» aux malfrats » explique la Gendarmerie de la Gironde.

«Les voleurs utilisent un cric pour lever le véhicule, puis sectionnent ensuite la ligne d’échappement au moyen d’un coupe-tube portatif. »