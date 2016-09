Serge le lama à Marmande !

C’est le vrai lama, celui que la France entière a surnommé Serge le lama, qui avait défrayé la chronique en ce mois d’octobre 2013 lorsque cinq jeunes fêtards bordelais n’ont rien trouvé de mieux que de détacher un lama, du côté des bassins à flots bordelais, où un cirque avait dressé son chapiteau. Quelle ne fut pas la surprise du chauffeur du tram de sentir le souffle du lama à hauteur de ses épaules ! Le buzz était fait, la machine médiatique allait s’emballer. La photo-selfie des jeunes avec le lama fit le tour des réseaux sociaux. C’est ce même Serge le lama qui sera à Marmande, vendredi, samedi et dimanche, à l’espace-expo (lire page 37), à l’occasion de la venue du cirque Franco-Italien. Daniel Jacques, chargé de la communication pour le cirque, continue d’en rire: «Il n’y avait aucun mal à faire de ce lama ce qu’on voulait, il est brave, est habitué au monde, habitué à monter dans des camions, il est facilement monté dans le tram. Mais le pire pour les responsables du cirque c’est qu’ils ont tout tenté pour le dresser en vain. Les autres animaux du cirque accomplissent des numéros spectaculaires mais c’est cet idiot de lama qui ne sert à rien qui est devenu le plus célèbre!» se marre-t-il. Une attraction complémentaire pour les Marmandais, même si le déferlement médiatique est retombé pour le plus grand bonheur de notre lama, bien heureux au milieu de ses compagnes les chèvres, loin des flashs et caméras de télévision…

Photo : Tout était parti d’une blague de jeunes bordelais. Serge le lama défraya la chronique en 2013.

