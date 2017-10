Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation aux risques ferroviaires en gare, SNCF Réseau Nouvelle Aquitaine organise un jeu concours permettant de tester ses connaissances. Ce jeu est accessible sur le site internet faceautrain.com, mais aussi sur Facebook et Twitter.

Quatre lauréats seront désignés par un tirage au sort réalisé par huissier parmi les participants ayant trouvé les bonnes réponses: ils recevront des billets de train, toutes destinations en France.

Pour la cinquième année

C’est le 9 octobre dernier que SNCF Réseau lançait la 5ème édition de sa campagne de sensibilisation aux risques ferroviaires en gare. Ses équipes étaient ainsi présentes dans 19 gares de Nouvelle Aquitaine – dont Marmande – pour y rencontrer les voyageurs et diffuser des dépliants d’information. Une campagne qui se poursuivra jusqu’au 27 octobre.

Cette opération de prévention s’inscrit dans un ensemble de mesures mis en œuvre et financé par SNCF Réseau, au niveau régional et national, pour améliorer la sécurité des voyageurs en gare: suppression des traversées de voies avec création de passerelles et de passages souterrains, amélioration de la signalétique avec rappel des consignes de sécurité, organisation d’actions de sensibilisation.