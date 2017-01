Les caméras de vidéosurveillance viennent d’être installées en ville. Entretien avec Serge Charron, adjoint au maire de la Ville de Langon.

Comment ça marche la vidéo protection ?

Quatre agents de la police municipale et deux élus sont formés à l’utilisation de cet outil. Les caméras filment 24h/24 et 7jours/7 et le poste de contrôle est installé dans un lieu sécurisé et gardé secret.

Quelqu’un surveille les écrans en permanence ?

Non, car le but n’est pas de scruter les faits et gestes des habitants. Les parties privées des immeubles ne sont pas filmées. La vidéo ne servira pas non plus à repérer les infractions au code de la route ou en matière de stationnement.

Les images serviront dans le cadre d’enquête policière ?

Oui car ces images peuvent servir de preuves et aider à trouver les responsables de faits de délinquance, dans le cas de faits graves ou de troubles à l’ordre public. La vidéo permet de distinguer très bien un visage ou une plaque d’immatriculation.

Cela implique-t-il une diminution de rondes de surveillance ?

Non, il s’agit vraiment d’un outil supplémentaire mais en aucun cas il ne remplace la présence humaine sur le terrain.

Ces caméras sont-elles indispensables ?

Cet outil vient en complément de la présence sur le terrain. Elle sert aussi à rassurer la population. À Langon, c’était une demande des habitants et des commerçants et elle s’inscrit dans la volonté de la municipalité de renforcer la sécurité.

Quelles autres actions ont été mises en place ?

Nous avons étoffé l’équipe de la police municipale avec l’embauche d’un agent supplémentaire ; l’éclairage aussi de certaines rues a été amélioré.

Combien a coûté la vidéosurveillance ?

Environ 60.000€. La Ville a demandé des subventions et si l’on met en perspective le montant des réparations suite aux dégradations des équipements sportifs à Garros, environ 20.000€, cela diminue le coût réel de l’investissement.

Le périmètre peut-il être modifié ?

Oui, il est toujours possible d’élargir le périmètre ou de le modifier. Par contre, ça ne se réalise pas sur la simple volonté du maire, il faut effectuer une demande à la préfecture.

Un commerce ou une maison est par exemple cambriolé(e), le propriétaire peut-il vous demander à voir la vidéo ou récupérer les images ?

Attention, c’est très réglementé, on ne peut pas se procurer les images comme ça, sur simple demande. Seuls les enquêteurs peuvent être amenés à consulter ces images et seul un officier de police judiciaire a le pouvoir d’exercer une réquisition pour accéder au dispositif et exploiter les images qui seront alors placées sous scellés.

Combien de temps sont conservées les images ?

Si elles ne sont pas demandées dans le cadre d’une procédure pénale, les images ne sont gardées que 15 jours. Après, elles s’autodétruisent. Il n’y a donc pas d’images compromettantes qui peuvent traîner. La gestion des vidéos est très bien encadrée.

Propos recueillis par Delphine Decourcelle