C’est au centre social que s’est tenue, lundi 4 septembre, une réunion publique d’information sur la « protection participation citoyenne ». Après avoir reçu l’adhésion des élus lors d’une réunion précédente, le commandant de gendarmerie de Marmande est venu présenter ce dispositif qui existe depuis 2008 dans les Alpes-Maritimes et qui a été étendu à l’ensemble du territoire en 2011. Le principe est de faire remonter aux forces de gendarmerie des informations par l’intermédiaire de référents en relation directe avec les habitants. Pour chaque secteur, un référent sera nommé. Le but est d’inviter chacun à avoir le sens de l’observation autour de chez soi et le cas échéant, prévenir le référent en cas de véhicule suspect, rôdeur, acte d’incivilité… Le référent n’a pas pour vocation d’intervenir à la place des forces de gendarmerie, il est un maillon du dispositif pour remonter les informations. Grâce à ce dispositif qui a été mis en place dans d’autres communes, les cambriolages notamment, ont diminué. Le maire, Gilles Lagaüzère, invite les habitants à participer à ce dispositif et à se rapprocher de la mairie pour de plus amples renseignements.