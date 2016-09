Langon Sécurité. 80.000€ et 9 caméras pour surveiller Langon

Langon sous surveillance vidéo : c’est bientôt une réalité. « Nous avons retenu le dossier de l’entreprise Cegelec, qui est basée à Bordeaux, pour un marché légèrement inférieur à 80.000€, précise Serge Charron, l’adjoint à la tranquillité publique. A prestation égale, d’autres entreprises présentaient des devis au-delà de 100.000€ ». L’entreprise aura aussi la charge de l’entretien du matériel.

Le prestataire étant connu, plus rien n’empêche l’installation du dispositif, même si sa mise en service devrait attendre le mois d’octobre. « L’entreprise est déjà venue procéder aux repérages. L’installation des caméras sera donc assurée au cours des prochaines semaines. Dans le même temps, les agents de la police municipale et les élus désignés sur le dossier - dont le maire et Serge Charron lui-même - seront formés à l’usage de la vidéo-surveillance. »

