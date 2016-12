L’équipe des bénévoles du Secours Populaire Sud-Gironde, qui a travaillé dur pour ranger, trier, et préparer les locaux de l’antenne, attend un public nombreux samedi 10 décembre de 13h30 à 16h30 dans le local du bric-à-brac. Les visiteurs y trouveront des tableaux, bougies, vases, bibelots, vaisselle, ustensiles de cuisson, machine à coudre… Dans le vestiaire, de nombreux vêtements neufs et d’occasion pour enfants, femmes et hommes ; des gants, des manteaux, des pantalons, des robes, des bijoux fantaisie mais également des chaussures, chaussons et bottes.

Vous trouverez aussi de très nombreuses peluches, des jouets, des DVD pour enfants afin de remplir la hotte du père Noël à petits prix. Dans le local livres, venez découvrir, après un renouvellement complet, les livres mis en rayon qui vont des ouvrages d’art aux écrivains contemporains en passant par des classiques, des polars, des livres pour enfants et des BD, ainsi que de nombreux disques et DVD. Dans la grange aux meubles, des armoires, des huches à pain, des tables de nuit, des lits, des vélos etc.

Les dons matériels sont acceptés les jours d’ouverture de l’antenne. Les sommes récoltées servent à l’amélioration des aides alimentaires distribuées localement toute l’année et plus particulièrement à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Pour les bénéficiaires et pour les demandeurs des aides alimentaires, l’antenne sera ouverte le lundi 12 décembre de 13h30 à 16h30.

M. M.

Secours Populaire, 9 ter le bourg, Saint-Léger-de-Balson. Téléphone : 05.56.65.72.83 ou spf.sudgironde@orange.fr