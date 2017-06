Une boucherie a ouvert récemment ses portes à Savignac. Sébastien Panchout, boucher de son métier, avait ce projet en tête depuis plusieurs années.

Il y a travaillé concrètement depuis plus d’un an, avec les conseils de sa voisine commerçante déjà implantée dans le village, et en collaboration étroite avec la commune.

Ce jeune boucher de 37 ans qui habite Pondaurat a acquis son expérience aux « Éleveurs Girondins » à Toulenne pendant près de six ans et propose aujourd’hui, outre de la viande sélectionnée, de la charcuterie, des plats préparés, une belle offre de pâtés, de chipolatas et de saucisses : sa vitrine de plusieurs mètres était copieusement garnie pour cette ouverture.

Et une supérette Proxi

Sébastien Panchout a fait de gros investissements pour réaliser son rêve : chambre froide, laboratoire, machines, vitrine réfrigérée, comme le nécessite un commerce moderne.

Ce sont donc deux commerces qui sont maintenant à disposition des Savignacais avec un parking facile : une boucherie et la supérette « Proxi » de Christelle Berto.

L’inauguration officielle de ces deux locaux commerciaux se déroulera le 16 juin à 19h avec les élus locaux.

La boucherie est ouverte du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h ainsi que le dimanche de 7h à 12h. Tel : 06.33.53.67.96.