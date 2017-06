Jeudi 8 juin le Comité d’Entente des anciens combattants de Langon, en accord avec les anciens combattants engagés d’Indochine, organisait la journée nationale d’hommage aux soldats morts pour la France en Indochine.

Le 8 juin 1980, le corps d’un soldat inconnu mort en Indochine est inhumé dans la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais.

Il rejoint, dans ce haut lieu de mémoire de la Première Guerre Mondiale, le corps du soldat inconnu de la guerre de 1939-1945, les cendres de déportés disparus dans les camps nazis et le corps du soldat inconnu de la guerre d’Algérie.

C’est cette date du 8 juin qui sera instaurée journée nationale d’hommage aux soldats morts pour la France en Indochine, par le décret du 26 mai 2005.

C’est une date neutre, correspondant à une cérémonie en l’honneur des disparus, qui a été retenue, plutôt que le jour anniversaire d’un accord ou d’une bataille.

Les anciens combattants langonnais ont tenu lors de la cérémonie a salué la mémoire de Jean Barrat, dernier soldat ayant fait la guerre d’Indochine et décédé à la fin de l’année dernière.

Un porte-drapeau a reçu un diplôme et Henri-Claude Privat, Langonnais investi dans la vie locale et associative, a reçu des mains du sous-préfet Eric Suzanne et René Clavères, président de l’Association Départementale des Combattants Prisonniers de Guerre la médaille du Mérite Fédéral récompensant ainsi son engagement valeureux et son mérite tant dans sa vie militaire ou civile.

« Après avoir servi pour l’OTAN, tu rentres dans la vie civile en 1984 et tu t’investis dans la vie associative en étant président du moto-club, et locale en étant conseiller municipale durant trois mandants et président de l’office de tourisme. Merci pour ton engagement et tes services rendus à la nation » déclare René Clavères.

C. B.