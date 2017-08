Pôle Emploi Langon propose à celles et ceux qui le souhaitent de se former aux métiers de la vente et de la distribution.

Le vendeur spécialisé en prêt-à-porter travaille principalement au sein d’enseignes spécialisées ou dans les commerces de proximité. Ses principales missions sont le conseil et la vente auprès de la clientèle, la mise en rayon et la gestion de stock.

La formation se déroulera du 18 septembre 2017 au 1er décembre à Langon.

La réunion d’information collective aura lieu le jeudi 31 août à 9h, dans les locaux du GCIF à Langon.

Afin d’être inscrit et d’obtenir la convocation avec l’adresse pour la réunion, veuillez contacter votre conseiller référent Pôle Emploi ou envoyer un courriel à la boîte mail : ep-sauternes.33025@pole-emploi.fr en notant votre numéro d’identifiant.