Les 24, 25 et 26 novembre, la compagnie de Thalie à 20h présente au centre culturel sa dernière création. Après un Malade imaginaire revisité et décalé, Claire Schenck et la compagnie de Thalie s’attaquent à Georges Courteline avec « Le Cas barré de Courteline ; les scènes de ménages ».

L’auteur français propose à travers ses saynètes, des tranches de vie réalistes, souvent cruelles mais toujours comiques et la compagnie sait revisiter avec truculence les classiques de l’auteur.

Dans ce cabaret les scènes s’enchaîneront, se feront et se déferont. Bal tendre et écœurant de scènes de ménages où chacun vient étaler son linge sale en public.

On crie, on pleure, on esquive on contre-attaque, bref on se bat et on se débat ! Attention Ça va souffler, ça va chauffer ! Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé serait purement non fortuite et totalement dépendante de notre volonté !

Depuis le mois d’avril dix comédiens enchaînent les répétitions pour présenter de célèbres saynètes comme la paix chez soi, la peur des coups, les gros chagrins…

Tout le génie de la compagnie de Thalie est de revisiter Courteline qui faisait rire le public tout en attirant la sympathie et l’indulgence pour ces personnages si vrais et si humains.

Renseignements et réservations : 05.56.63.32.13.