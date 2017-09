Beaucoup de personnes pensent connaître les rouages d’un ordinateur alors qu’ils n’en connaissent que les bases. Et encore ! À la Maison des Médias, différents ateliers sont organisés chaque semaine afin de mieux comprendre le fonctionnement et les nombreuses tâches réalisables de cet outil informatique devenu quasiment indispensable dans les foyers de nos jours. Apprendre les bases et les approfondir, c’est possible. De septembre à juin, c’est à Gironde-sur-Dropt qu’il faut se rendre avec des formations en groupe basé sur trois niveaux différents.

Initiation le mardi de 14h à 16h.

Niveau intermédiaire les mercredi et jeudi de 14h à 16h.

Perfectionnement le vendredi de 14h à 16h.

Renseignements et inscriptions auprès de Pascal au 05.56.71.14.11 ou par mail à pmau@gironde-sur-dropt.fr

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.