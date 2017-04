SANTÉ. Une appli pour manger et cuisiner bio

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Vous êtes adepte des produits bio ? Vous en consommez de plus en plus et vous n’avez pas envie de faire une pause, même pendant vos vacances ? Alors, l’appli “La Bio en poche” est faite pour vous. Simple, pratique et ludique, elle séduit grands et petits !

Producteurs, magasins et restaurants bio

Créée en 2015, elle n’en finit pas d’attirer les consommateurs qui trouve en elle un allié fidèle. En effet, elle liste les lieux de vente (producteurs et magasins) qui vendent du bio et va même jusqu’à préciser les restaurants qui cuisinent bio ou qui proposent du vin bio. Ainsi, plus besoin de déroger à vos habitudes alimentaires. Mieux, vous pouvez même profiter des événements bio organisés près de chez vous ou sur votre lieu de vacances puisque l’appli les recense pour vous !

Des recettes 100 % bio

Autre intérêt de La Bio en Poche ? Sa liste de recettes (entrées, plats, desserts) à réaliser à partir de produits 100% bio. Les recettes vous suivent partout et vous pouvez vous en inspirer au moment de faire vos courses et en fonction des produits proposés à la vente.

Enfin, le bio attire souvent les jeunes parents qui souhaitent proposer une alimentation saine à leurs enfants et qui rêvent de les éduquer très tôt à leur mode de consommation.

Comment ? En leur glissant le téléphone dans les mains, sur l’onglet “Et pour les enfants ?” proposé par l’appli de l’Agence Bio. Les bambins s’amuseront à identifier, de manière extrêmement ludique, les saisons correspondants à différents fruits et légumes et se lanceront dans la visite virtuelle d’une ferme bio, avec les bruits des animaux de la ferme qui plus est !

Le bio 2.0

Ce n’est pas parce que les consommateurs veulent manger des produits sains qu’ils sont forcément hostiles aux nouvelles technologies. Pour preuve, outre l’appli mobile La Bio en Poche, l’Agence Bio est présente sur le net (www.labiodes4saisons.eu).

Le site recense de nombreux événements et animations tournés autour du bio. Quant à la page Facebook “AgricultureBIO” qui rassemble plus de 217 000 fans, elle publie régulièrement des focus sur des produits bio, des témoignages vidéo et annoncent les grands rendez-vous à ne pas manquer pour qui mange et vit bio !

Enfin, l’Agence est présente sur le blog “leblogdelabio.com”, sur Twitter “@agriculturebiologique” mais aussi sur Instagram et Pinterest.

L’application La Bio en Poche a été développée par l’Agence Bio dans le cadre d’une campagne cofinancée par l’Union européenne. Elle est disponible gratuitement sur Play Store et App Store.

APEI-Actualités

Crédits des visuels :

Appli Bio (en poche, ferme, recettes ) : ©Agence Bio

Site internet labiodes4saisons : ©DR