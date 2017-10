[SANTE] Un nouveau médicament contre les crises d'asthme

Quatre millions de Français souffrent d’asthme. Pour les soulager, la solution se cache peut-être dans le jardin. Des chercheurs allemands ont constaté qu’une plante décorative était parvenue à soigner les symptômes de l’asthme chez des souris. Avec une efficacité supérieure au médicament couramment utilisé, le salbutamol. Précisément, cette plante aiderait à lutter contre les contractions des muscles bronchiques. Les conclusions de cette étude ont été publiées dans Science Translationnal Medicine.

Un patch contre l’obésité

Des chercheurs américains viennent peut-être de faire une découverte majeure. Ils ont mis au point un patch qui aurait le pouvoir de brûler les graisses. Muni de plusieurs dizaines de micro-seringues, le patch délivre le médicament sous forme de nanoparticules. Grâce à ce dernier, la graisse qui stocke l’énergie serait transformée en graisse brune (qui la brûle). Si ce patch n’a pas encore été testé sur des humains, il a fait ses preuves sur les souris.

Pourquoi buvons-nous le soir ?

Souvent, le moment où l’on a le plus envie de boire c’est le soir. Et il semblerait que l’organisme n’y soit pas pour rien. Selon une étude, publiée par la revue Brain, Behaviour and Immunity, ce choix serait conditionné par le cerveau et le système immunitaire. Des souris ont reçu des doses d’alcool et d’autres un traitement contre l’alcoolisme chronique. Résultat ? C’est la nuit que la consommation d’alcool a davantage réduit. Preuve que c’est à ce moment-là que le circuit de récompense du cerveau est le plus élevé. Peut-être une piste encourageante pour soigner l’alcoolisme.

APEI-Actualités. Johanna Amselem