SANTÉ. Nouvelle Aquitaine : peut-on boire l'eau du robinet sans danger ?

FluksAqua, première communauté indépendante d’entraide en ligne mondiale créée par et pour les professionnels de l’eau, s’est penchée sur la performance des services d’eau pour garantir la qualité microbiologique de cette ressource. Qui sont les bons et les mauvais élèves en Nouvelle-Aquitaine ?

Avec ou sans bactéries

L’eau potable est l’aliment le plus contrôlé qui soit en France. Près de 260.000 analyses réglementaires ont été menées en 2015 sur l’eau potable distribuée aux Français. Parmi les paramètres contrôlés, la présence ou non de bactéries pathogènes est bien sûr un élément critique pour la santé publique: chaque année, 2,6 millions de personnes meurent dans le monde de maladies, faute d’accès à une eau saine. Les Français sont à cet égard dans une situation privilégiée: 97,4% des analyses microbiologiques montrent une eau potable conforme à la réglementation.

FluksAqua s’est penchée sur la performance des services dans le traitement de l’eau potable, de manière à fournir aux Français une eau saine au plan bactériologique et au goût non altéré par le chlore. Les résultats obtenus sont suivant le périmètre des futures communautés de communes résultant de la loi NOTRe.

La Nouvelle-Aquitaine a un taux de conformité microbiologique de 99,3%, largement au-dessus de la moyenne nationale (97,3%). Cette performance est d’autant plus remarquable que la région compte de nombreux territoires à faible densité de population, où garantir une eau de qualité est d’autant plus difficile qu’il y a un long linéaire de réseau à surveiller.

Visualisez les résultats dans l’infographie dynamique ci-dessous :

