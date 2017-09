SANTÉ. Levothyrox, la nouvelle composition du médicament inquiète

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Fatigue, vertiges, palpitations cardiaques, perte de cheveux… De nombreux patients prenant du Levothyrox dénoncent d’importants effets secondaires.

En mars dernier, la composition de ce médicament destiné à remplacer les hormones que la thyroïde ne produit plus a été modifiée par le laboratoire Merck France. Un changement remarqué par de nombreux patients qui évoquent d’importants effets secondaires.

Une pétition, mise en ligne en juin, a déjà récolté plus de 68 000 signatures. « J’ai décidé de lancer une pétition après avoir lu tous les témoignages de patients souffrant d’effets secondaires et ne sachant plus à quel saint se vouer. On nous dit que ce changement concerne les personnes qui ne supportent pas le lactose mais il n’y a pas que ce changement qui intervienne, sinon comment expliquer tous ces effets secondaires ? Nous demandons à ce que les laboratoires concernés reviennent à l’ancienne formule », précise le texte.

Le lactose remplacé par de l’acide citrique et du mannitol

Cette nouvelle formule, censée être plus efficace, a été voulue par l’Agence nationale de la sécurité du médicament. L’objectif de l’ANSM était de garantir une teneur en lévothyroxine (l’hormone thyroïdienne de synthèse) constante dans l’ensemble des médicaments.

En effet, le dosage peut varier d’une boîte à l’autre entraînant donc, dans certains cas, des perturbations de l’équilibre thyroïdien. C’est donc pour aider ces patients à atteindre un équilibre hormonal que la composition a été modifiée. « On a supprimé le lactose. On l’a remplacé par de l’acide citrique, un excipient qu’on retrouve partout dans l’alimentation, et par du mannitol, à toutes petites doses », explique Sylvie Chabac, directrice des affaires médicales au laboratoire Merck France, au Parisien. Et de préciser que « pour la grande majorité des 3 millions de patients sous Levothyrox, cela se passe bien ».

Une prise de sang conseillée pour certains patients

L’ANSM enquête sur ces effets indésirables et assure que « les premiers résultats rapportent qu’il n’y a pas de différence en termes de sécurité de l’emploi entre l’ancienne et la nouvelle formule ». Cependant, l’Agence invite certains patients à réaliser une prise de sang « dans les 6 à 8 semaines après le début de la prise de la nouvelle formule ».

APEI-Actualités. Johanna Amselem

