Ce vendredi, Langon accueille la troisième tournée des Cafés AVC. Imaginés par Philippe Meynard, ces rendez-vous ont vocation à faire la prévention du risque d’accident vasculaire cérébral et de le faire au plus près de la population. En l’occurrence sur la terrasse du Kawha Caffé, sur la place des Carmes, vendredi matin, et dans la galerie marchande de l’hypermarché Leclerc, au zinc du Café Moléon, dans l’après-midi.

« Vous avez été victime d’un AVC et vous avez besoin d’aide? Vous avez besoin d’être informé(e) sur la prévention, les signes, les gestes à faire en cas d’urgence ? Notre équipe est là ! Si vous veniez partager un moment avec nous » lance le petit groupe qui préside à l’organisation des Cafés AVC.

Lancé au mois d’octobre, le Café AVC a connu une fréquentation qui dépassait les attentes des organisateurs. Les Langonnais – et pas eux seulement – sont venus qui y prendre des informations qui se soumettre à l’examen du petit appareil qui détecte les constantes, à commencer par la tension. Fort de ce succès, le Café AVC est donc revenu en novembre et revient de nouveaau. Rendez-vous vendredi en deux temps : de 9h30 à 12h au Kawha Caffé et de 13h30 à 16h au Café Moléon.

Cafés AVC le premier vendredi du mois à Langon. Contact : 07.81.44.34.11 ou www.AV-lo.Com