C’est un appel à l’aide que lance la famille Ruant. Depuis bientôt quatre ans, elle fait face à la maladie d’Anaël : une tumeur cérébrale diagnostiquée à l’été 2014, alors que l’enfant venait de souffler les bougies de ses 2 ans.

A la lourdeur du dossier médical de leur enfant – il a subi une quinzaine d’interventions chirurgicales et plusieurs semaines de radiothérapie -, à la douleur de voir leur “petit champion” – c’est le surnom qu’Anaël a gagné dans l’épreuve – affronter la somme de ces épreuves s’ajoute un autre combat pour Laurent et Estelle Ruant : celui des finances.

“Depuis que la maladie d’Anaël a été diagnostiquée, nous prenons à notre charge de nombreuses dépenses que l’assurance maladie ne finance pas, à raison de plusieurs milliers d’euros par mois”

“Depuis que la maladie d’Anaël a été diagnostiquée, nous prenons à notre charge de nombreuses dépenses que l’assurance maladie ne finance pas, à raison de plusieurs milliers d’euros par mois” explique Laurent Ruant. Après y avoir épuisé ses économies, la famille a créé l’association A2CM - Anaël 2 ans, contre la maladie – avec deux objectifs : diffuser de l’information sur l’épendymome – la maladie dont souffre Anaël – et récolter des dons. “Ce n’est pas une démarche facile de demander de l’argent. On a l’impression de mendier mais il n’y a pas d’autres solutions” admet le père de famille.

Les comptes dans le rouge

Après avoir organisé une foule d’animations – repas, livre de recettes de cuisine, lotos, vente de peluches et bijoux – avec le soutien d’amis et bénévoles, Estelle et Laurent Ruant ont levé le pied. “Nous n’arrivons plus à mener de front la prise en charge d’Anaël à la maison - NDLR : conséquence des interventions qu’il a subies, l’enfant est équipé d’une sonde qui oblige à une surveillance 24h sur 24 -, les déplacements à Paris et Toulouse pour son suivi médical et l’organisation des animations de l’association. C’est une débauche d’énergie permanente qui vous épuise, vous décourage et vous incite à vous couper du monde.”

Si Anaël n’a cesse de démentir les pronostics de la médecine, la santé des comptes de la famille se dégrade dangereusement. “Nous étions dans le rouge, nous sommes aujourd’hui dans le noir” lâche Laurent Ruant entre ironie et pudeur. “La mairie de Castelnau du Médoc – le village dans lequel vit aujourd’hui la famille originaire de Casteljaloux - nous a donné des bons alimentaires pour que nous puissions faire des courses. Le CCAS nous a donné un coup de main pour la prise en charge du loyer, des amis nous ont aidé…”

Le système contraint les parents à abandonner leur enfant malade. Mais nous ne y résoudrons jamais.

Pourtant, Laurent et Estelle Ruant ont récemment dû renoncer à un déplacement à Paris où Anaël est suivi à l’hôpital Necker. “Nous n’avions pas de quoi payer le déplacement, c’est aussi bête que ça. La Sécurité sociale rembourse les frais de trajet pour l’enfant et un parent mais il nous était impossible de faire l’avance.”

Les Ruant ont donc forcé leur nature pour lancer un nouvel appel à l’aide. “La solution, ça serait de confier Anaël à un centre spécialisé. Tout y est pris en charge par l’assurance maladie : les frais médicaux, l’encadrement, les soins… La prise en charge d’un patient dans ce contexte est estimée à 65.000€. Nous, qui avons fait le choix de garder notre enfant à la maison, devons nous battre au jour le jour pour avoir droit à une allocation. Le système contraint les parents à abandonner leur enfant malade. Mais nous ne y résoudrons jamais.”

Tous les dons sont les bienvenus…

Pour aider la famille Ruant

Vous pouvez adresser vos dons par chèque, virement ou carte bancaire. Vous recevrez un justificatif pour déduction sur les impôts.

Vous pouvez adresser un don par courrier (A2CM, 12 chemin du Sablonat, 33480 Castelnau de Médoc) ou sur le site www.soutenir-anael.fr

Vous pouvez aussi consulter la page Facebook A2CM et joindre Laurent Ruant au 06.59.54.28.37.