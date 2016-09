Langon Philippe Meynard invente les Cafés AVC

D’un défi à l’autre, Philippe Meynard joue avec conviction son rôle d’ambassadeur de la prévention des accidents vasculaires cérébraux. après avoir rallié Saint-Jacques de Compostelle à pied et Sète à vélo, l’ancien maire de Barsac lance les Cafés AVC, à raison d’un vendredi par mois, à Langon.

Ça n’arrive pas qu’aux autres

De quoi s’agit-il ? « L’idée est de créer un climat de convivialité pour parler des AVC, à la fois avec les malades, pour les accompagner dans leurs démarches et face à leurs difficultés quotidiennes, et avec monsieur et madame tout-le-monde, pour leur expliquer que ”Ça n’arrive pas qu’aux autres”. C’est donc autour d’un café que nous leur donnons rendez-vous. »

Pour donner du corps à son propos, Philippe Meynard, lui-même victime d’un triple AVC le 11 février 2014, rappelle la nature du risque. « Il y 150.000 cas d’AVC tous les ans en France, soit une centaine sur le canton du Sud-Gironde et une quinzaine à Langon. Les zones rurales sont particulièrement concernées parce que la population y est plus âgée et plus éloignée des hôpitaux. La caractéristique de l’AVC est de de survenir de façon brutale. Pour s’en protéger, il faut éviter le stress, se donner une hygiène de vie, notamment alimentaire, et faire régulièrement de l’exercice ».

Premier rendez du genre, le 7 octobre en deux temps : de 9h30 à 12h au Kawha Caffé -sur la place des Carmes – et de 13h30 à 16h au Café Mauléon – dans la galerie marchande de Leclerc. Le rendez-vous sera renouvelé un vendredi par mois, aux mêmes lieux et horaires – lire ci-dessous.

A l’occasion de ce premier Café AVC, le Dr François Rouanet – « L’homme à qui je dois d’être là » dit Philippe Meynard – fera le déplacement pour amener le témoignage de l’homme de science.

E. B.

Cafés AVC le premier vendredi du mois – le 7 ocotbre, 4 novembre et 2 décembre en 2016 – au Kawha caffé et au Café Moléon à Langon. Contact : 07.81.44.34.11 ou www.AV-lo.Com