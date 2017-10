[SANTE] La noix : un fruit délicat sous sa coque

Un arbre aux origines très anciennes

50 000 avant notre ère, dans les confins des montagnes irakiennes, les hommes ramassaient déjà la noix. Cet oléagineux se consommait frais ou séché. Les Perses vont ensuite domestiquer l’arbre que l’on nomme aujourd’hui noyer commun, ou junglans regia.

Le fruit s’est alors propagé en Europe par les caravanes et les autres routes commerciales. Au Moyen Âge, l’huile de noix était souvent consommée, notamment dans le centre de la France. On l’utilisait avant tout pour les vinaigrettes car elle supportait mal la cuisson. On la conservait à l’abri de la chaleur et de la lumière.

Un aliment énergétique pourtant boudé par les Français

Une noix par personne et par semaine. C’est la consommation plus que modeste du fruit en France, selon le Syndicat professionnel de la noix du Périgord. Très riche en lipides et en oméga-3, la noix est pourtant un concentré d’énergie. Idéal pour affronter les froides journées d’hiver.

Deux zones de production françaises disposent d’une AOC (Appellation d’origine contrôlée) : Grenoble et le Périgord. Il est préférable d’acheter des noix encore protégées par leurs coques.

On secoue les fruits près de son oreille. On élimine tous les fruits que l’on entend cogner contre la coque. C’est le signe que la noix est déjà desséchée.

Notre recette : tartelette aux noix, figues, raisin et frangipane maison

Pour 4 personnes : 20 cerneaux de noix, 6 figues fraîches, 200 g de raisin, 80 g de beurre mou, 80 g de sucre, 80 g de poudre d’amande, 2 œufs, 1 pâte sablée et une pointe de rhum brun ou d’extrait d’amande amère.

Préchauffer le four à 180°C. Dans un saladier, casser les œufs. Ajouter le beurre. Verser le sucre et la poudre d’amande. Fouetter jusqu’à obtenir une frangipane homogène. Parfumer de quelques gouttes d’extrait d’amande amère ou de rhum brun, selon le goût. Découper 6 disques de pâte sablée et les placer dans des moules à tartelettes. Répartir la frangipane dans les moules. Laver les figues et les raisins. Égrener les raisins et couper les figues en quartiers. Disposer les fruits et les noix sur la frangipane. Enfourner pendant 25 à 30 minutes. Servir tiède ou froid, accompagné d’une quenelle de glace à la vanille.

APEI-Actualités. M.B.