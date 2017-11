[SANTE] En cuisine, par quoi remplacer le beurre ?

Les naturopathes et certains médecins avertis conseillent de restreindre fortement, voire de supprimer, la consommation de laitages dans les cas de problèmes ORL, de prévention ou de cure du cancer ou simplement dans le cadre d’un mode de vie plus “healthy”…

On connait aussi le lien entre le beurre et le mauvais cholestérol.

Vanessa Lopez explique d’ailleurs, dans son ouvrage Secrets de naturopathes (aux éditions Leduc.S), qu’il « contient beaucoup d’hormones et déstabilise donc le système hormonal ». Pourtant, il est facile de cuisiner et de manger autrement. Voici quelques exemples concrets.

À la place de la baguette-beurre

Optez idéalement pour du pain complet biologique tartiné de purée d’amande ou encore de margarine végétale non-hydrogénée. La Vita’coco de Vitaquell est à base d’huile de coco et exclue même l’huile de palme.

Dans la poêle

Remplacez le beurre par de l’huile d’olive bio première pression à froid, voire par de l’eau, pour que les aliments n’accrochent pas.

Sinon connaissez-vous le ghee ? C’est la nouvelle tendance : ce beurre cru et bio clarifié est exempt d’eau, de lactose, de caséine et de protéines. Il est donc « débarrassé de ce qui lui vaut sa mauvaise réputation, souligne Garlone Bardel dans son ouvrage Yoga Cook Book (aux éditions Ulmer). Restent les bonnes graisses indispensables à la santé des cellules des nerfs et de la peau et à la lubrification des intestins. Le ghee est un ingrédient plein de vertus, reconnu pour favoriser jeunesse et longévité ». Il est considéré en Inde comme une matière grasse pure et noble et il s’utilise cru ou cuit (sans risque de cuisson nocive) dans les recettes salées comme sucrées.

Dans la vinaigrette ou les plats “prêt-à-servir”

N’hésitez pas à varier les huiles végétales : tournesol, colza, pépin de raisin, chanvre, sésame ou lin… Elles apportent les bons gras dont le corps a besoin chaque jour. Pensez aussi à l’huile de noix de coco qui apporte une saveur des îles très agréable dans vos préparations salées comme sucrées.

Dans les gâteaux

Troquez le beurre contre une purée d’oléagineux (amande, cajou, noisette, cacahuète…), de la compote de pommes, de la banane ou même de l’avocat !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang