SANTÉ. Des bénévoles contre le Sclérose en plaques

Issue de l’ARSEP créée en 1969, la Fondation pour l’aide à la recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP), née le 18 avril 2010 est la seule Fondation reconnue d’utilité publique se dévouant exclusivement à la recherche sur la Sclérose en Plaques. Elle a deux missions essentielles : financer les équipes de recherche qui étudient cette pathologie, informer et sensibiliser le public sur les avancées médicales, thérapeutiques et scientifiques.

Chaque année, de plus en plus d’événements au profit de la Fondation Arsep voient le jour. Depuis 25 ans, plus de 25 millions d’euros ont été récoltés grâce à de belles initiatives culturelles, sportives et festives. Pour autant, ces initiatives restent très localisées et pourrait être davantage impactantes.

Des équipes sont prêtes à accueillir de nouvelles forces vives, sur chaque département. Les idées ne sont pas en manque. Les bénévoles se retrouvent régulièrement pour échanger lors de réunions, sur des événements locaux ou sur les réseaux sociaux. Partage d’expériences, conseils pratiques, appels à mobilisation, chacun joue son rôle avec cœur. La Fondation a pour objectif de recruter 200 bénévoles sur le territoire national. La vague de mobilisation est déjà lancée, plus de 50 bénévoles ont été recrutés en un mois.

“Vous souhaitez apporter votre soutien sur des événements, faire de la sensibilisation auprès du grand public ou encore mettre en place des partenariats avec des clubs ou collectivités, c’est à vous d’agir, rejoignez-nous !” lancent les responsables de l’association.

Comment devenir bénévole de la Fondation Arsep ?

Inscrivez-vous sur https://www.arsep.org/fr/217-etre-benevole.html

Suivez l’actualité de la Fondation sur le site (www.arsep.org) et sur les réseaux sociaux.

Contactez la Fondation ARSEP : regions@arsep.org