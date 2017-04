SANTÉ. Découvrez les nouveaux repères nutritionnels

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Il ne s’agit pas « d’injonctions moralisatrices » mais bien de repères nutritionnels pour manger correctement. Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) vient de publier ses douze (contre huit précédemment) recommandations pour guider le consommateur à bien choisir ses produits alimentaires. Cet avis est paru le 27 mars.

Manger encore plus de fruits et légumes

Dans le détail, le HCSP conseille de manger encore plus de fruits et de légumes, qu’ils soient en conserve, surgelés ou frais. Il précise également la taille des portions, de 80 à 100 grammes. Et une poignée de fruits à coque sans sel ajouté (comme les amandes, les noix, les noisettes ou les pistaches).

Limiter viandes et charcuterie

Le Haut Conseil recommande de limiter la consommation de viandes et charcuterie.

Pour la viande rouge, il convient de se limiter à 500 grammes au maximum par semaine. Mieux vaut donc privilégier la volaille. Concernant la charcuterie, il ne faudrait pas dépasser 150 grammes par semaine et privilégier le jambon blanc.

Pour le poisson, il est préconisé d’en consommer deux fois par semaine en alternant les espèces. Un moyen de limiter l’exposition du consommateur aux métaux lourds.

Conserver les produits laitiers

Pour les produits laitiers, les recommandations restent identiques. Deux produits laitiers sont conseillés avec 150ml de lait, 125g pour le yaourt et 30g de fromage.

Afin de garder la forme, mieux vaut limiter la consommation d’aliments trop salés, gras ou trop sucrés. Attention également aux boissons sucrées ! Afin d’éviter le sucre et le sel, il est recommandé de préparer au maximum des produits maison. Un bon moyen pour contrôler ses apports et savoir ce qu’on a réellement dans son assiette.

Cuisiner maison

Enfin, en plus de ces repères spécifiques, le HCSP « insiste sur des conseils généraux tels que privilégier l’utilisation de produits bruts, éviter les portions excessives et le grignotage, ne suivre un régime amaigrissant qu’avec l’avis d’un professionnel de santé ».

APEI-Actualités. Johanna Amselem

