SANTÉ. Consommer bio : une tendance de fond

« J’ai en un déclic après la naissance de mon premier enfant à la fin des années 90. Vivant dans une région industrielle, j’étais sensibilisée aux problèmes de pollution de l’air. En partant à la campagne, j’ai été témoin des pulvérisations de pesticides sur les cultures environnantes. Craignant pour la santé de mon bébé, j’ai commencé à acheter des aliments bio. Au début, c’était assez compliqué de s’approvisionner à proximité mais petit à petit, j’ai trouvé davantage de produits et aujourd’hui, nous consommons presque que du bio. Je suis même bénévole dans une coopérative locale ! »

A l’image de Sandrine (41 ans), les femmes et les couples ayant des enfants en bas âge se tournent massivement vers la consommation de produits issus de l’agriculture biologique. Ils commencent par l’alimentation puis élargissent progressivement la gamme de leurs achats. Et ils ne sont pas les seuls, comme en atteste la progression du marché.

En hausse régulière depuis deux décennies, elle s’est accélérée (tout comme les surfaces agricoles qui y sont consacrées) depuis 2010, jusqu’à atteindre une croissance de 20 % au premier semestre 2016 !

« Consom’acteurs »

Incontestablement, la bio a le vent en poupe. Mais il serait réducteur de la réduire à un phénomène de mode passager. Les différentes études montrent un ancrage de la consommation bio dans la société et de solides perspectives d’avenir.

« Véritable tendance de fond, elle s’inscrit dans une démarche de consommation durable, relevant d’un engagement citoyen », souligne l’Agence Bio (baromètre 2015). « Les individus prennent conscience de leur rôle en tant que consommateurs et souhaitent de plus en plus consommer responsable, de façon cohérente, en favorisant des systèmes de productions qui respectent plus notre environnement, notre santé, notre terroir, notre économie et le lien social ! », confirme l’association Agir pour l’Environnement.

Manger des aliments qui ont du goût, protéger sa santé, encourager une agriculture écologique, acheter local et en circuits courts pour limiter les transports et créer des emplois sur place, privilégier le vrac pour limiter les emballages et les déchets… En résumé concrétiser ces motivations en faisant ses courses, c’est devenir « consom’acteurs » !

