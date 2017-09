SANTÉ. Comment se portent les étudiants français ?

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Trop d’étudiants, 88 %, ne consultent pas de médecin lorsqu’ils sont malades et préfèrent l’automédication. Le président de la SMEREP, Hadrien Le Roux, déplore « le manque d’implication des pouvoirs publics au moment où tous les acteurs santé ont démontré la nécessité d’accroître la médecine préventive ».

Pour la première année, l’étude porte aussi sur l’hygiène bucco-dentaire : 58 % des étudiants ne vont pas, tous les ans, chez le dentiste.

Précarité, faibles revenus et économie sur les dépenses de santé

En moyenne, les étudiants vivent avec 379 euros par mois. Ils consacrent 9 euros par jour à leur alimentation. 38 % d’entre eux dépensent même moins de 5 euros. Un étudiant sur dix souffre, soit d’une tension artérielle trop forte, soit d’un taux de cholestérol ou de glycémie trop élevé.

Si 15 % des étudiants se considèrent en mauvaise santé (c’est 3 % de plus que l’an passé), il sont près de 90 % à ne pas consulter régulièrement un médecin et 45 % d’entre eux pratiquent l’automédication, soit 7 % de plus qu’en 2016.

Manque de sommeil, stress et comportements à risque

Un quart des étudiants dort moins de 6 heures par nuit. Ils sont 62 % à considérer que leurs insomnies ont pour cause le stress. 10% prennent des calmants, antidépresseurs ou anxiolytiques. 30% reconnaissent consommer des produits psychoactifs, tels le cannabis, la cocaïne, les amphétamines ou l’héroïne et 38 % de l’alcool, de manière régulière et en quantité importante. Un quart des étudiants fume.

Côté vie sexuelle, plus de la moitié d’entre eux n’utilisent pas systématiquement de préservatif et 48% n’ont jamais effectué de test de dépistage du sida. 6% des étudiantes ont déjà subi au moins une interruption volontaire de grossesse.

APEI-Actualités. Nicole Gex

Crédits des visuels :

Jeune et malade : ©Studio KIVI – stock.adobe.com

Jeune avec un joint : ©Wernerimages – stock.adobe.com

Alcool-drogue et médicaments : ©Photographee.eu – stock.adobe.com

Difficultés et déprime étudiante : ©Alexander Raths – stock.adobe.com