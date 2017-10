Santé : comment bien manger au bureau ?

Trente minutes. C’est le temps moyen que s’accordent les Français pour la pause déjeuner, selon une étude du groupe Edenred (à l’origine des Ticket restaurant), publiée l’an dernier.

Mais il n’est pas toujours évident d’en profiter et de manger « un vrai repas » : peu de choix au self, pas le temps ou l’envie de préparer sa « gamelle » en amont… Voici quelques idées pour y remédier.

Si vous pouvez passer en cuisine

Si vous aimez cuisiner, que vous avez le temps et que votre société est bien équipée, profitez-en pour tester des choses nouvelles avec des ingrédients que vous ne mitonnez pas forcément à la maison.

Pour trouver des recettes, aidez-vous de sites spécialisés comme MenuHebdo ou Cookstomize. Vous trouverez de quoi créer des repas orignaux quel que soit votre régime alimentaire (végétarien, cru, sans gluten…). Les réseaux sociaux, comme Pinterest ou Instagram, peuvent aussi être des sources d’inspiration. Pensez aussi à préparer vos collations (barres de céréales, biscuits…). Car si la pause se fait brève un midi, vous aurez au moins un encas pour tenir l’après-midi.

Si vous êtes un cordon bleu, mais pressé

Planifier. C’est le maître-mot de Marie Lefèvre et Herveline Verbeken, dans « J’arrête de surconsommer » (aux éditions Eyrolles). L’idée ici n’est pas de « faire mieux, plus varié ou plus beau » mais d’anticiper pour ne pas céder à l’appel du restaurant tous les midis et donc de faire des économies.

Comment ? En instaurant une session courses et une session cuisine hebdomadaire par exemple. C’est ce qu’on appelle le « batch cooking » ou la cuisine en série.

Vous pouvez aussi opter pour des kits prêt à cuisiner (Cook’n Box, Les Commis, Cookin’the world, Cook Angels…). Idéal pour ceux qui n’aiment pas faire les commissions. Dernière option : apprendre à s’accommoder des restes et limiter le gaspillage alimentaire avec l’application Frigo Magic.

Si vous mangez au restaurant très souvent

Difficile de se plaindre lorsqu’on se fait servir tous les midis… Mais on peut avoir envie de « manger mieux ». C’est-à-dire éviter les plats qui vont nous peser sur l’estomac. Alors comment apprendre à faire les bons choix ? En se documentant.

Dans le guide « Le Bon choix au restaurant », Béatrice Pichoud, diététicienne-nutritionniste, a analysé plus de 200 plats à la carte que l’on sert dans les bistrots, pizzerias, cafétérias… et livre treize commandements. Le plus dur ? Les suivre !

