SANTÉ. Cigarette électronique : où en est-on ?

Même si les données scientifiques se font rares, de nombreux fumeurs utilisent la cigarette électronique comme sevrage tabagique. Pour le moment, la cigarette électronique est encore jeune et les scientifiques ne possèdent pas le recul nécessaire permettant de déterminer les conséquences impliquées par ce nouveau substitut.

La journée mondiale sans tabac, qui se tenait le 31 mai, a été l’occasion de révéler de nombreux chiffres concernant cette nouvelle tendance du vapotage. Le distributeur de cigarettes électronique, Clopinette, a même réalisé un sondage auprès des adeptes de la cigarette électronique.

Pour arrêter de fumer

D’après cette enquête, menée auprès de 2 599 personnes, 65% des sondés ont arrêté de fumer en passant par cette alternative. « Alors que 21% des consommateurs de cigarette électronique déclarent souffrir de manque, 53% des sondés avouent avoir déjà succombé à une cigarette traditionnelle depuis leur passage à la cigarette électronique », rapporte le sondage.

Pour beaucoup, vapoter n’est pas une nouvelle addiction mais représente réellement un moyen d’arrêter de fumer. Et pour 88% des sondés, la cigarette électronique serait même la manière la plus efficace pour arrêter de fumer.

Clopinette a interrogé les participants sur les autres alternatives au tabac. Si 40% d’entre eux ont déjà testé d’autres produits (spray, patch), 88% d’entre eux affirment que la cigarette électronique reste la plus efficace grâce au geste conservé. De plus, le distributeur souligne que la présence de nicotine et la possibilité d’adapter la dose sont également un atout supplémentaire pour son efficacité.

Gare aux rechutes

Mais, comme avec toutes les solutions, il existe certaines rechutes. 53% des sondés ont d’ailleurs déjà craqué pour une cigarette malgré l’adoption de leur “compagne” électronique. Et les raisons de la rechute sont nombreuses : soirées entre amis, situations stressantes, tentation d’accompagner les fumeurs…

D’après les chiffres du dernier Baromètre santé 2016, la cigarette électronique s’essouffle. L’année dernière, 3,3% des 15-75 ans l’ont adoptée alors qu’ils étaient 5,9% en 2014.

