Philippe Meynard et Gino Poretto, respectivement présidents d’AVC Tous Concernés et de l’ADOT 33 – l’association pour le don d’organes et de tissus humains -, se lancent à l’assaut des routes de France. L’un à tricycle, l’autre à vélo, ils entreprennent un Tour de France dédié à la prévention des accidents vasculaires cérébraux et à la sensibilisation au don d’organes.

A leur menu : 3.000 kilomètres et 50 jours d’effort à travers les 13 régions de France. Un périple au cours duquel ils seront accompagnés par deux autres victimes d’AVC et suivis par un camping-car en guise à la fois de voiture-balai et d’hôtel itinérant.

Témoigner, prévenir, sensibiliser

Davantage que la performance athlétique, c’est la dimension pédagogique de leur aventure qui leur tient à cœur. Sur le parcours, Philippe Meynard et Gino Poretto ont retenu 25 dates et lieux pour faire entendre leur message.

Ce sera le cas notamment à Bordeaux - ville d’arrivée du périple – le 29 octobre, dans le cadre de la Journée mondiale contre les AVC, et, au fil du parcours, à Toulouse, Montpellier, Nîmes, Marseille, Cannes, Grenoble, Lyon, Besançon, Nancy, Metz, Reims, Paris, Rennes, Nantes, entre autres.

► avc-­tousconcernes.org