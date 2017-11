[SANTE] Appel aux dons : alerte sur une pénurie de sperme et d'ovocytes

Chaque année, près de 3.500 nouveaux couples souffrant d’une infertilité médicale s’inscrivent pour bénéficier d’un don de gamètes.

En 2015, 540 femmes ont donné des ovocytes et 255 hommes ont donné des spermatozoïdes permettant ainsi la naissance de 1.227 enfants.

Aujourd’hui, il n’y a pas suffisamment de donneurs pour satisfaire tous les besoins et réduire les délais d’attente.

Pour donner, il faut être en bonne santé et avoir entre 18 et 37 ans pour les femmes et entre 18 et 45 ans pour les hommes.

Le don de gamètes est anonyme, gratuit et de libre consentement.

APEI-Actualités. Johanna Amselem