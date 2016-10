Tonneins Samuel Barbut et le secret de la clef de bras

Ce cours, le jujitsu fighting, ou self défense, avait été mis en suspens, « ça prend énormément de temps et je me consacrais aux compétitions » explique le professeur de judo. Mais on lui a demandé à plusieurs reprises de les reprendre, « les gens ont peur des agressions en ville, et pas uniquement les femmes » précise-t-il. Il a donc repris ces cours d’auto-défense suivis par les élèves du judo, mais aussi des parents d’élèves, environ une vingtaine de personnes.

Tout le monde est maîtrisable

L’idée, c’est d’enseigner comment maîtriser un adversaire agressif, « on peut maîtriser n’importe qui. Il faut se servir de la force de l’autre » explique Samuel Barbut détaillant quelques techniques, tournées principalement autour des clefs de bras, et ce dès que quelqu’un nous met la main dessus, « les techniques de base reposent sur les dégagements de saisie ».

Après l’échauffement, quelques tours du dojo, l’exercice commence doucement. Apprendre à tomber, se relever, et frapper ! Les choses s’accélèrent peu à peu, « on va le faire plus dynamique, comme si elle voulait vraiment me mettre une trempe ». Son « agresseur » du jour, Sonia Da Rocha, présidente du club de judo.

C’est elle qui l’agresse ensuite avec un faux couteau, dont il s’empare comme qui rigole, « il faut presque s’amuser de son adversaire » conseille le judoka qui, avec une clef de bras, parvient à conduire son « agresseur » au visage tordu de douleur où il veut, « on peut aller comme ça jusqu’à la gendarmerie » !

Les cours ont lieu chaque mercredi soir, de 19h30 à 20h30, au dojo. Renseignements : 06.87.01.45.86.