Qui n’a pas rêvé de partir à la chasse aux énigmes au cœur d’un des plus beaux vignobles et d’un cru de prestige, le château Clos Haut Peyraguey et de retrouver le temps d’un après-midi l’enfant qui est en chacun de nous ?

Parviendrez-vous à décrypter les secrets tout au long du parcours de 12km à vélo, pour une balade énigmatique en famille ou entre amis ? Samedi 3 juin, à partir de 14h, plusieurs équipes suivront le parcours semé d’épreuves et de secrets qui leur permettra d’atteindre l’étape suivante, autour du Clos Haut-Peyraguey, Premier Grand Cru Classé situé à Bommes.

L’équipe gagnante sera celle qui finira en moins de temps. La journée sera clôturée par un apéritif gourmand avec des cadeaux offerts à chaque participant.

Les participants peuvent venir avec leurs propres vélos, ou les louer sur place avec les Cycles du Canal. Les inscriptions sont obligatoires et prennent fin le 25 mai.

Une autre chasse aux trésors est prévue le jeudi 10 août.

Renseignements, 05.56.76.61.53. Adultes : 16€, tarif normal et location vélo : 30€. Enfant 8 à 15 ans : 8€, Enfant 8 à 15 ans + location vélo : 17€. Nombre de places limitées.