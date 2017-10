Ce salon du livre aura une saveur particulière, cette année. En effet, en plus d’accueillir les habituelles maisons d’éditions mais aussi les auteurs indépendants et de les conforter, chaque année, grâce à une fréquentation intéressante, cette édition va être l’occasion pour l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement des Cadillacais, Targonnais et Sauveterrois (ASPECTS) présentera un travail de longue haleine qui risque de plaire aux historiens.

De la Préhistoire à aujourd’hui

Habitué à réaliser des monographies sur les communes de l’Entre-Deux-Mers, l’ASPECTS s’est, cette fois, attaquée à la commune de Sauveterre-de-Guyenne avec ouvrage démarrant de très très loin dans l’Histoire. Préhistoire, archéologie, histoire ancienne, guerres à travers les siècles jusqu’à l’histoire proche de la commune collectée grâce aux témoignages des anciens, rien est laissé de côté. Le livre est enrichi par de nombreuses photos anciennes et de cartes postales du début du 20ème siècle.

Toujours côté histoire locale et patrimoine, on peut noter aussi que l’association organisatrice du salon, les Amis de la Bastide, présenteront de leur côté une douzaine d’ouvrages très documentés sur des particularités locales telles que les puits et caves, les lieux de culte, les moulins fortifiés etc.

Plus d’une cinquantaine de livres

En plus de ces rendez-vous à ne pas manquer, le salon du livre accueille comme à son habitude plusieurs maisons d’éditions ainsi que des auteurs indépendants qui emmèneront dans leurs bagages plus d’une cinquantaine de livres à découvrir. Les Éditions de l’Entre-Deux-Mers seront aussi de la partie avec un livre sur Léo Drouyn. Du côté des stands, on peut aussi noter la venue d’une relieuse professionnelle qui sera à même de donner des cours ou d’effectuer elle-même les travaux de reliure.

Dans la nouvelle médiathèque voisine, des conférences compléteront la programmation de ce salon du livre. De 11h à 12h, Sylvie Faravel évoquera la bastide de Sauveterre au Moyen-Âge et de 14h30 à 15h30, Martine Bois se chargera des malheurs de la bastide à l’époque moderne. S’ajoutera une exposition de photos dans la mairie de Sauveterre-de-Guyenne par Bernard Malegarie et Christian Bouchet.

Salon du livre, dimanche 15 octobre, de 10h à 18h, dans la salle des fêtes rue Saint-Romain. Entrée gratuite.