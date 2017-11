Pour sa dixième année, le salon du chocolat s’est voulu encore plus professionnel que par le passé. Le Kiwanis-Club Marmandais organisateur a gagné en maturité. Les bonnes recettes du passé auront toujours cours, avec les indispensables ingrédients à la réussite que sont les fontaines de chocolat gratuites, les ateliers pour enfants (le Kiwanis a son action tournée vers les enfants), le concours amateur (cliquer ici pour en savoir plus) et le défilé de robes en chocolat.

Mais pas de salon à succès sans des personnalités du monde de la pâtisserie. Cyril Carrini sera de nouveau présent. Le vainqueur du Meilleur Pâtissier de M6 en 2015 sera accompagné de Johan Boyer, le Toulousain lui-même candidat dans cette émission. Tous deux feront des démonstrations, ainsi que Gérard Baud, de TF1 avec son matériel de Téléshopping et une dotation de 2.000€ d’ustensiles de cuisine à gagner tout de même. Il sera accompagné de Jean-Noël Duranteau, lui aussi policier et pâtissier hors pair… Et puis une superbe tombola sera en jeu, d’une valeur de 1.000€ : deux jours à la Baule chez Christophe Roussel, l’un des meilleurs pâtissiers-chocolatiers de France.

Invitée de marque, Françoise Teulier : elle représentera la confrérie de la tourtière de Penne d’Agenais, elle qui a remporté le concours de la meilleure tourtière organisé à Penne. Nul doute qu’elle en fera, avec du chocolat !

Les 17, 18 et 19 novembre, espace expo. Entrée 2,50€ au profit des œuvres sociales du club.

Michel Pradeau