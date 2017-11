Temps fort de ce dimanche, au Salon du Chocolat des Kiwanis, le concours amateur de pâtisserie présidé par Cyril Carrini, l’un des invités vedettes. Sur les 5 candidats qui ont concouru, une s’est élevée au dessus de tous, Cathy Guesnon-You.Il fallait réaliser un fondant au chocolat, elle a fait l’unanimité du jury. «Tous ont rivalisé d’originalité, notamment sur la présentation, privilégié le fondant qui avait le meilleur goût, qui répondait aux critères du fondant» déclare Cyril Carrini. L’ajout de gianduja au goût noisette à son fondant a fait la différence.

Par ailleurs le Salon du Chocolat a heureusement accueilli pas mal de public aujourd’hui, mais qui ne compense pas le déficit de public vendredi et samedi. Il va en être question lors du bilan que dressera le Kiwanis das les prochains jours, car comme nous le confiait l’un de ses membres «c’est énormément de travail pour nous, bénévoles, et je ne vois pas comment on peut faire mieux…».