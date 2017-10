L’histoire retiendra la large victoire des locaux en ce dimanche ensoleillé mais on ne saura jamais si les Sallois étaient irrésistibles ou si ce sont les Saint-Juniauds qui étaient venus pour faire du tourisme. Une chose est sûre, les locaux vont avoir la bonne idée de toujours jouer, sans trop tomber dans la facilité, et ils vont très vite tuer tout suspense en menant de quinze points au quart d’heure de jeu.

Les Sangliers gonflent le score

Anthony Meyssonnier va marquer le premier essai d’une longue liste de huit, quatre essais par mi-temps pour faire bonne mesure. Julien Robédé va l’imiter puis Romain Plantey, etc… A trente à rien au changement de camp, il n’y a déjà plus aucun suspense. Les locaux vont néanmoins poursuivre leur cavalier seul pour le plus grand plaisir du public de Lanquette et ainsi faire gonfler leur capital points, une bonne affaire pour le goal average. Les choses seront a priori autrement plus compliquées dans une semaine avec le déplacement à Tulle, les Corréziens étant de plus en recherche de points, eux qui ont eu jusqu’alors un programme plutôt indigeste.