Portets Saison culturelle : La Forge veut « éveiller la curiosité »

Si Mathilde Avignon, la programmatrice, a été un peu en retrait pour cause de maternité, avec Laurie Bebi pour la suppléer, l’équipe de l’espace culturel La Forge à Portets a trouvé une illustratrice de talent et une animatrice qui connaît bien son territoire.

Avec la contribution de Béatrice Ligaud, le groupe a travaillé pour donner à ce splendide espace doté de deux salles spécifiques un élan efficace de vie culturelle et des animations de qualité qui vont se dérouler sur toute l’année.

Le maire de Portets, Didier Cazimajou, souligne clairement la volonté des élus pour mutualiser ce lieu : « Depuis plusieurs années, le spectacle vivant plante ses racines à Portets. L’Espace Culturel La Forge est devenu la scène de cette culture fabriquée sur mesure et destinée à éveiller la curiosité de tout le Sud-Gironde. Nous avons semé les graines de la culture, maintenant c’est au public d’en récolter les fruits ».

Car c’est bien entendu de cette manière que de tels espaces peuvent attirer et recevoir au mieux tous les habitants d’un large territoire. La programmation 2016/2017 encore une fois s’adressera à tous, avec une vingtaine de spectacles de toutes sortes, il y aura de nombreux moments forts durant toute l’année.

Sept comédies

Une place particulière pour les enfants lors des fêtes de fin d’année avec le 10 décembre « La Petite Sirène », un conte musical dès 6 ans, et une autre animation « Les Oreilles Rouges », un concert rock jeune public à partager le 18 mars dans le cadre du carnaval et de la cavalcade qui se déroulera dans les rues de Portets.

Dans cet espace multi-animations, les représentations du Théâtre des Salinières reçoivent toujours un franc succès, cette année verra la programmation de sept comédies.

« Nous voulons aider au développement des artistes locaux et aux différentes activités et expositions », disent les programmatrices, et pour cela, La Forge peut aussi être une résidence artistique où les compagnies peuvent venir roder leur répertoire.

Les trois soirées estampillées « apéro-concert » apportent des choses différentes. Elles seront des moments idéaux pour la détente.

Le 8 janvier, le public sera convié à une découverte lyrique avec un concert en 10 langues donné par le choeur de l’Opéra National de Bordeaux.

Pour Christiane Cazimajou, adjointe, qui sur Portets suit de très près la vie associative, le sport, la jeunesse et les festivités, La Forge est également un outil essentiel.

Norbert Lados

Concert vendredi 14 octobre, à 20h30, « Un Renaud pour moi tout seul». Tarifs: 12, 10 et 5€. Dès 7 ans. Contacts: Espace Culturel La Forge, 27 Rue du 8 Mai 1945 à Portets. Tél. : 05.56.32.80.96. Site: espacelaforge.fr