Samedi, élus et responsables de la culture municipale marmandaise ont présenté la nouvelle saison d’abord dans le jardin du cloître (à une petite cinquantaine d’acteurs culturels de la ville), puis au théâtre Comœdia (qui lui affichait quasiment complet), en préambule au premier spectacle de l’année, «Un fou noir au pays des Blancs», de et par Pie Tshibanda.

L’occasion pour Laurence Valay, adjointe au maire en charge de la culture, de se féliciter pour «l’aboutissement de l’implication de toute une équipe». Et d’insister sur la ligne directrice de cette nouvelle saison: «Nous avons voulu lui donner du sens, avec des actions de terrain. Elle est aussi novatrice, et toujours accessible à tous». Plus que jamais, la volonté de Marmande est d’«assumer pleinement notre rôle d’opérateur culturel».

L’élu marmandaise n’a pas manqué de saluer les partenaires de la ville, à qui elle a donné la parole comme Joël Hocquelet, pour le Conseil départemental du Lot-et-Garonne, mais aussi Matthias Fekl, qui représentait le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine.

C’est parti!

De nombreux rendez-vous sont donnés dans les mois à venir pour cette saison culturelle 2017/2018, le premier d’entre eux – et non des moindres – étant le spectacle de Claudia Tagbo, «Lucky», jeudi 5 octobre à 20h30 au Théâtre Comœdia. Les réservations sont conseillées, à l’Office du tourisme ou sur le site internet de la billetterie marmandaise.