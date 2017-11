Si les locaux ont oublié de mettre les choses dans l’ordre en recevant le leader, ils ont néanmoins rempli leur mission en l’emportant. Oubliant donc que le rugby commence devant, les Poudriers ont voulu trop jouer d’entrée de jeu face à une formation bien en place sur le plan défensif. Résultat, ils n’ont pas trouvé l’ouverture et ce sont les Angloys qui ont pris les devants grâce à un essai de pénalité à la demi-heure de jeu. Ces derniers vont cependant terminer le premier acte à 13 (deux cartons) et subir la désormais célèbre double peine avec un nouvel essai de pénalité, accordé celui-ci aux locaux (10-10).

Un essai de filou de Maxime Deguin

La deuxième mi-temps ne va pas enthousiasmer les spectateurs. Avec sérieux et application, les Girondins ont alors confié leur destinée à leurs gros et c’est Maxime Deguin qui va porter l’estocade à la 50’ sur un essai de filou. Plus rien ne sera marqué, les Basques n’arrivant pas à profiter de deux cartons jaunes infligés coup sur coup aux locaux autour de l’heure de jeu. Saint-Médard poursuit donc son petit bonhomme de chemin, à trois points désormais du quatrième.