Doucement mais sûrement, les Jaune et Noir construisent leur avenir à ce niveau de la compétition. Après leur victoire à Langon en début de saison, ils viennent donc de l’emporter à Hendaye, soit autant de succès chez les deux derniers du classement. Joué dans des conditions climatiques épouvantables, le match aurait tout aussi bien pu basculer dans l’escarcelle des locaux mais les visiteurs ont fait preuve de courage, de solidarité et de pugnacité.

Un essai de pénalité qui fait débat

Après avoir encaissé un essai (25’), ils sont revenus à hauteur des locaux juste avant la pause grâce à une réalisation signé Jack Hedley. Alors que l’on vient de passer l’heure de jeu et que les deux formations sont au coude à coude (8-8), l’arbitre va accorder aux visiteurs un essai de pénalité qui va déclencher l’ire des locaux. Il reste quinze minutes à jouer et les visiteurs vont serrer leur défense, courber l’échine et défendre avec acharnement leur précieux pécule. Ils raflent donc quatre points au final et c’est ce que l’histoire retiendra. Le reste n’est que littérature.