Le Stade peut s’en mordre les doigts. Défaits 25 à 21 à domicile face à Saint-Médard, les Langonnais regretteront ces huit points vendangés au pied. Dans un derby à haut enjeu, entre deux adversaires dans la course au maintien, les Poudriers démarrent mieux la rencontre en prenant les débats à leur compte en première période. Grâce à deux essais, ils rejoignent logiquement les vestiaires avec une avance non négligeable (6-15).

Saint-Médard a surgi dans les dernières minutes

Mais en début de second acte, les locaux se ressaisissent et profitent de leur supériorité numérique – ils ont joué un instant à 15 contre 13 – pour reprendre le score à l’heure de jeu (15-18). Mais au lieu d’enfoncer le clou, les Stadistes laissent les visiteurs revenir dans le match. Ces derniers retrouvent de l’allant dans le dernier quart d’heure et poussent Levan Datunashvili à la faute. Le seconde-ligne géorgien, entré en jeu en seconde période, laisse ses coéquipiers finir le match sans lui. Saint-Médard saisit sa chance et marque l’essai décisif à quelques minutes du coup de sifflet final (21-25).

Des absences qui font mal

Privé de Pierre Ferrary à la mêlée, de Benjamin Guiraud et Hugo Blondet dans les lignes arrières, le Stade Langonnais manque cruellement de folie pour emballer ses matchs. Sans être impressionnant, le SMRC a mené intelligemment sa barque pour faire le break dans la course au maintien, sur son homologue girondin. Les Langonnais auront impérativement besoin du soutien de leurs supporters pour relever la tête dans les semaines à venir. Rien n’est joué, mais il n’y a plus de temps à perdre.