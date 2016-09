Marmande Sa spécialité? La vidéo

Sur internet, vous l’aurez peut-être remarqué, Mathieu Maxime ne passe pas inaperçu. Il y a son sourire ravageur, certes, mais il y a surtout ses petits vidéoclips qui deviennent rapidement viraux dans le Marmandais. Le TNT, la Farfelue, maintenant des mariages et autres visites de maisons, sa page Facebook regorge de teasers qui donnent envie d’en voir plus.

Il faut que ça bouge !

A 27 ans, le jeune homme originaire de Miramont-de-Guyenne, autodidacte et « totalement geek, j’avoue ! », essaie de se faire une place sur la toile, mais pas seulement. Parce que si Mathieu est visible sur le web, il se fait aussi remarquer en ville, notamment à Marmande où, à bord de son drôle d’engin électrique (un gyroroue), il ne manque pas d’être interpellé par les passants curieux, toujours avec sa caméra dernier cri à la main. Alors, quand il sort le drone de son sac, n’en parlons pas…

Mathieu Maxime a commencé par devenir auto entrepreneur en informatique, avec Stark Info. Cet amoureux du cinéma, créatif dans l’âme, s’est mis à la vidéo il y a trois ans. « En 2014, pour me faire connaître, j’ai réalisé un clip pour des commerçants de Marmande ; la même année, j’ai filmé la Farfelue, et c’est là où j’ai dû m’équiper ».

Avec un drone, ses superbes images font mouche. Alors, Mathieu décide de persévérer, « j’ai toujours envie de me perfectionner, de m’équiper et d’investir ». Au TNT, il a déjà réalisé une quinzaine de vidéos, « et, donc, rencontré 15 artistes ». Avec, toujours, des musiques choisies en toile de fond : plus que des petits films, Mathieu réalise des clips, « c’est un domaine où il n’y a pas encore grand monde, un nouveau marché qui peut se développer. Et puis, j’ai envie que ça bouge ! ».

Le jeune professionnel, autodidacte, multiplie les expériences : il y aura eu de beaux mariages cet été, des images pour une agence immobilière, et plein d’autres idées en perspective… « Il faut se différencier des autres. Et sur les réseaux sociaux, les gens sont impitoyables : si la vidéo n’est pas assez dynamique, ils partent vite ! ». La réactivité, une autre force de ce jeune créatif qui n’hésite jamais à s’adapter à la clientèle, tout en appréciant qu’on lui laisse une certaine liberté de réalisation.

Justement, parmi ces projets d’avenir, pourquoi pas la… réalisation d’un film ? « Ce qui m’a donné envie de faire de la vidéo, c’est le cinéma, alors j’essaie de m’approcher des techniques cinématographiques. Un court-métrage ? Oui, j’y pense, car faire des vidéos pour les autres, c’est bien, alors pourquoi ne pas en faire une pour soi-même… Mais je le ferai quand je serai prêt ». Pour l’heure, et avant de « voyager pour faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et m’enrichir en faisant de nouvelles vidéos », Mathieu peaufine le montage de sa prochaine vidéo à découvrir : ce sera celle de la Farfelue 2016, dès la semaine prochaine. Sûr qu’on pourra y reconnaître son style…