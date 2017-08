Agen sera au cœur d’un week-end festif et sportif en cette fin de mois d’août avec l’annuel “Pruneau Show” qui animera vos soirées, tandis que le Tournoi Espoirs Pro Seven occupera le stade Rabal! Pour cette première édition du championnat de France, impliquant tous les clubs de TOP 14 et PRO D2, le SUA Rugby est donc en charge de cette prometteuse initiative, placée sous le parrainage de Vincent Inigo et Damien Clerc, deux Agenais et ex-internationaux de rugby à 7, ayant participé aux JO de Rio. Désormais retirés du circuit, ces deux amis sont devenus partenaires à l’AS Layrac. Ils seront présents dimanche après-midi pour la remise des prix.

Rugby 7 Périgord aligne le meilleur marqueur d’essais

Reconnues par la FFR, deux associations du circuit Élite Sevens, sont invitées : Rugby 7 Périgord, coaché par l’ancien international Renaud Delmas (US Bergerac), en lice dans le tournoi d’Agen et Free Sevens de Bassens, auréolé de son titre de champion de France en juin, sélectionné dans l’autre tournoi qualificatif qui se tiendra simultanément à Perpignan.

Voici comment se présentera ce tournoi qualificatif à Agen, avec 16 équipes réparties en quatre poules. Il débutera samedi à 12 h pour la phase préliminaire. Puis les phases finales commenceront le dimanche à partir de 9h.

POULE A POULE B POULE C POULE D AVIRON BAYONNAIS UNION BORDEAUX BEGLES SECTION PALOISE STADE ROCHELAIS RACING CLUB DE FRANCE BIARRITZ OLYMPIQUE STADE FRANCAIS PARIS S U AGEN C A BRIVISTE CORREZE U S DAX RUGBY U S MONTAUBAN STADE MONTOIS RUGBY 7 PERIGORD RUGBY CLUB MASSY SOYAUX ANGOULEME R C VANNETAIS

Le président Ludo a la gentillesse de nous communiquer la composition du groupe de Rugby 7 Périgord :

Martin Bertrand (Rennes), Matthieu Bassin (PUC), Thomas Livio (St-Denis), Hugues Briatte (Rouen), Adryan Rebiere (Périgueux), Hugo Baudry (Gennevilliers), Manuel Paradas (Issigeac), Tristan Lescout (Trélissac), Gabin Villière (Rouen) finisseur hors pair, meilleur marqueur d’essais en Fédérale 1, Bruno Petit (Périgueux), Martin Felix (Bourg-en-Bresse), Mathieu Brignonen (Rennes).

Manager : Ludovic Dugoin ; coaches : Renaud Delmas et Christophe Tarozzi ; kiné : Maëlle Auriault.

Les Free Sevens à Perpignan

A Perpignan, le tournoi qualificatif réunira les clubs suivants : Perpignan, Castres, Toulouse, Oyonnax, Clermont, Toulon, Narbonne, Montpellier, Lyon, Béziers, Colomiers, Nevers et Free Sevens Bassens (champion de France élite Sevens).

Les 16 meilleures équipes (les 8 meilleures de chaque tournoi) seront qualifiées pour la finale nationale à Narbonne (2-3 septembre).

Phase de poule à Perpignan

Samedi de 12h à 20h30 / Dimanche de 9h00 à 16h30.