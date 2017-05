La 6e édition du Tournoi Agen Garonne Rugby Seven’s Matmut se déroulera le jeudi de l’Ascension 25 mai. Organisé par Agen Sport Développement et le SUA Rugby Féminin, il prend une nouvelle dimension, bénéficiant de retours très positifs de la part d’équipes habituées à s’engager dans ce genre de tournoi à 7. On peut aisément le glisser parmi les toutes meilleures organisations du genre.

Didier Comby, cheville ouvrière, n’en pense pas moins : «Après Nancy, Tours, Aire/Adour et Montpellier, il est de la trempe du Top 5 des tournois nationaux. Il est vrai qu’il y en a très peu dans l’hexagone. »

Il concerne trois catégories, soit 32 équipes réparties comme suit : 12 en seniors féminin, 12 en U18 féminin, 8 en seniors masculin.

« Nous avons la chance d’avoir des installations sportives exceptionnelles, celle d’Armandie, avec 5/6 terrains et toutes les structures dédiées à l’accueil, à la restauration, vestiaires, tribunes, buvettes, salle de soins, secours, médecins, kinésithérapeutes…, mis à disposition par la municipalité d’Agen, le SUA et nous mêmes, organisateurs. »

Damien Cler parrain

Le tableau masculin affiche complet avec en lice les équipes suivantes : Gascogne Seven (47) vainqueur 2015, Esprit Sud Seven Montpellier (34) vainqueur 2016, Wolfs Sevens de Mont-de-Marsan (40), Les Bugs 7′ Langon (33), Impact Seven Bordeaux (33), RC Sapeurs Pompiers de Paris (75), champion de France Défense 2016, RC Muret 7s (31), champion Midi-Pyrénées, Louvtos 7′ Mt-de-Marsan (40).

Parmi le tableau féminin, on note entre autres les participations de Su Agen RF, Cénac Latresne (33), RC Libourne (33), Mussidan (24), FAR Biarritz (64), RC St Clar (82), Les Filles de Marsacq (40)…

Cette 6e édition est placée sous le parrainage de Damien Cler, ancien international à 7 ayant disputé les J.O. de Rio.