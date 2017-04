Le stade Dartiailh de Marmande a vécu une fort belle soirée de rugby. Comme les aime tous les supporters de l’ovalie. Du monde, du spectacle, de l’émotion dans un écrin qui affichait une belle chambrée et qui brillait aux couleurs duraquoises et bazeillaises.

Dans les tribunes, déjà, les supporters « jaune et noir » donnent le tempo. Et de la voix. Les photos de leurs champions ornent la balustrade. Des tiffos en imposent. Pour cette revanche entre voisins, ils veulent jouer à fond le rôle de ce seizième homme parfois prépondérant.

Rapidement, leur enthousiasme va être douché par l’entame idéale des Bazeillais. La troisième ligne « vert et blanc » est la première en action. La défense de Duras se met à la faute. A deux reprises, Altes ne tremble pas en bonne position pour mettre les siens dans une bonne dynamique (6-0, 7e).

L’efficacité duraquoise en conquête

Les hommes de Vincent Ferraz et Romain Bales se remettent en ordre de marche. Dans le sillage de leur capitaine, le paquet d’avant se montre entreprenant. Un maul porté permet une sortie de ballon idéale pour Désir qui claque le drop parfait des 35m face aux perches (6-3, 9e). Duras continue de mettre la pression. Plus opportunistes, ils poussent les Bazeillais à la faute. Dès 25m, Désir remet les deux équipes dos à dos. Au delà de la ligne médiane (17e), il manque de donner le commandement de cette demi-finale à ses coéquipiers. Les garçons de Fabrice Mijoint retrouvent de l’ardeur en conquête. Mais, les « vert et blanc » ne parviennent pas à franchir l’écueil duraquois. Seule, la botte d’Altes permet de récompenser ce temps fort (9-6, 23e). Néanmoins, Duras finit en boulet de canon cette première période. Cape perce le long de la touche. Repris par la défense, il trouve sa troisième ligne en soutien. Un maul pénétrant se met en action. Gajac est porté en terre promise juste avant les « citrons » (11-9).

La maladresse bazeillaise dans la finition

Dès la reprise, Duras poursuit sa domination. Le travail de sape des avants se poursuit. Désir, encore en bonne position, ajuste le drop (14-9, 41e). Puis, les Bazeillais vont remettre la main sur le ballon. Avec une certaine fébrilité. A plusieurs reprises, les garçons de Fabrice Mijoint sont à quelques mètres de la ligne d’en-but. La défense duraquoise tient le choc. Une fébrilité empêche les « vert et blanc » de conclure. Si Altes redonne espoir aux siens (12-14 , 65e), ils ne trouvent la parade pour prendre à défaut une défense bien organisée. Bordes perce le long de la touche. Le soutien n’est pas là et Duras peut écarter cette nouvelle alerte. Même Désir ajoute trois points dans l’escarcelle des « jaune et noir ». Les dernières minutes sont intenables. Et une dernière pénalité permet à Duras de laisser crier sa joie au bout d’une demi-finale exaltante. Une victoire synonyme de finale et d’accession en honneur. Les supporters “jaune et noir” pouvaient entonner le chant de la victoire vite rejoints par les joueurs. Une douce euphorie s’emparait de Dartiailh alors que les Bazeillais, abasourdis, pouvaient nourrir d’énormes regrets au vu de leur prestation.

Et la troisième mi-temps de s’offrir aux Duraquois qui ont promis – en chansons – de “mettre le feu au château” ! Une manière d’en profiter avant de se replonger dans la préparation pour la finale qui devrait se dérouler au stade Armandie à Agen. Et quoi de plus beau que de lever le bout de bois dans cette antre. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris.

La fiche technique

A Marmande (stade Dartiailh).- Duras bat Sainte-Bazeille 17 à 12 (MT : 11-9). Arbitre : Vincent Thouron (comité du Périgord-Agenais). Public : environ 1500 spectateurs. Pour Sainte-Bazeille : 4 P (4, 8, 23, 65) Altes Pour Duras : 1 E Gajac (39), 2 P (15, 74) et 2 D (9, 41) Désir SAINTE-BAZEILLE : Fillol ; Bordes, Regnier, Oleksies (Barcaro, 57), Macia ; (o) Altes, (m) Bouic (cap) ; Robert, Mombrun, Saugier ; Guenec (Barberin, 46), Debec (Jean, 62; Gardenal, Pouvereau (Bruhe, 42), Philipot (Alan, 24). DURAS : Borderie ; Cappe (Sudiro, 54), Le Bourhis, Marche, Giraud (Maurel, 66); (o) Desir, (m)Hrabli (Audrin, 61) ; Roussel, Framarin (Bothorel, 54), Lorenzato (Framarin, 74); Delaunay (Marbouty, 54), Gomes (Pires Lobo, 54); Menimim, Gajac (Delattre, 54), Clemenceau (cap).

