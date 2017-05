Jean-Pierre Baillé, le maire, a remis aux dirigeants et au capitaine la médaille d’honneur de la ville et tout en rappelant son passé rugbystique a expliqué que pour lui le rugby est bien sûr un sport, mais “c’est surtout une équipe de copains soudée sur le terrain et aussi dans la vie de tous les jours”.

Après le champagne et les petits fours, tout le monde a repris le chemin de l’entraînement, car l’aventure n’est pas terminée. En effet l’équipe est qualifiée pour la finale du championnat de France 4e série qui se jouera le 14 mai.